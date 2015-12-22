版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价略收升但波幅收窄，年底临近机构止盈离场

* 人民币随中间价收升，日内波幅继续收窄
    * 年底临近机构选择止盈离场
    * 交投情绪不高，成交萎缩至上月末最低
    * 人民币短期波动收窄，消化前期跌势
    * 中期走贬趋势未变

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期 周二收盘随中间价小升，日内波幅亦继续收窄。交易
员称，年底临近不少机构选择止盈离场，整体交投情绪并不高，今日成交萎缩至上月末来最低水平；预计人民
币短期进入相对平稳波动走势，但因当前市场仍以购汇为主，维稳中不改中期走贬趋势。

    他们也指出，美联储加息靴子落地后紧接圣诞元旦假期，国际美元亦趋平静，境内汇价贬值节奏仍在可控
范围内，6.5元关口仍有较强支撑，因此亦无必要激进购汇；离岸CNH 午后扩大涨幅，两地价差明显收
窄，若在岸继续持稳，不排除价差继续收窄的可能。
    
    “央行现在的手法比较灵活了，也给市场一点空间，如果年内美元不大动的话，估计SPOT（即期）这边也
是平稳过度了，而且现在很多外资行已经开始TP（止盈）了。”一中资行交易员表示。
    
    三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模
拟测试。在测试期间，中国外汇交易中心(CFETS)将把收盘时间从目前的16:30延长至23:30(1530 GMT)。 
    
    早在10月中旬消息人士对路透指出，央行将在近期延长银行间外汇市场交易时间。 另有外资
行人士对路透指出，此次测试意在验证交易通路，而真正延长交易时间至23:30很可能在明年年初就推出。
    
    人民币对美元即期成交量 今日成交177亿美元，为11月30日以来最低水平，上周五逾300
亿美元的成交量则是创下三个月新高。
    
    周一结束的中国中央经济工作会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的
货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。降低融资成本，扩大直接融资比重，完善汇率
形成机制。 

    全球汇市方面， 印尼卢比兑美元周二触及一个月高点，延续本周初突破关键技术阻力位后涨势；交易商
关注今日稍晚公布的美国数据，以从中寻找方向。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元                      今日         上日               升贬
 即期成交价格                            6.4788       6.4808              0.03%
 中间价                                  6.4746       6.4753              0.01%
 成交额                            176.72亿美元    200亿美元                   
 日内波动幅度(pips)                          28   日高6.4766         日低6.4794
 今年以来升贬幅度                                                        -4.24%
 2005年汇改以来升贬幅度                                                  27.75%
 1年期美元/人民币掉期                    +1,120                                
                                                              
    离岸人民币市场  
 工具                       今日         上日
 CNH即期                  6.5365       6.5491
 一年期NDF<CNY1YNDFO      6.7635       6.7615
 R=>                              
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天
五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
    
    中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市
商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货
币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进/林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐