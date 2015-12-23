台湾已公布经济指标--2015/12/23

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 11月 -16.9% -11.0% 1/8 -- 商品进口(y/y) 11月 -13.7% -20.0% 1/8 -- 外销订单(y/y) 11月 -6.3% -5.3% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +6.58% +6.50% 12/24 -- *季调失业率 11月 3.84% 3.79% 1/22 -- 工业生产指数(y/y) 10月 -6.15 -5.52% r 12/23 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,246.11 4,267.74 1/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.53% +0.31% 1/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% -- -- (Q3统计值 (Q2统计值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选