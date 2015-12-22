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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 16:49 BJT

韩国金融：国家退休基金考虑将汇率对冲海外债券投资比例降至零--消息

路透首尔12月22日 - 一位韩国官员周二表示，韩国国家退休基金(NPS)正在考虑逐渐将须进行汇率对冲的海外债券投资比例从目前的100%降至零。

该官员称，NPS董事会将在本周稍晚的一个会议上评估这项对冲政策变动等议题，并称不确定是否会在此次会议上做出决定。NPS是全球第三大退休基金。

官方数据显示，截至9月底NPS共投资21.7万亿韩元(185.2亿美元)海外债券，在其500.2万亿韩元总投资额中仅占4.3%。

海外债券是NPS目前唯一对冲汇率风险的投资资产。

该官员未就此事宜进行具体说明。

韩国经济新闻援引行业消息人士称，NPS计划在两年内将经汇率对冲的海外债券投资比例降至零。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)

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