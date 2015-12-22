台湾汇市：台币兑美元微收跌，消化进/出口商实质需求持稳区间整理

* 台币微收跌，量能不济暂难定出方向 * 消化进/出口商实质需求持稳区间整理 * 明日台币主交易区间料在32.770-32.850 路透台北12月22日 - 台币兑美元 周二微幅收跌。汇银人士表示，随着今日韩 元及离岸人民币小幅收扬及出口商在32.850上方抛汇卖需增温，令台币实质汇价转而区间偏 升一度升破32.820，但因油款等进口商在32.820附近进场买汇收敛升幅，尾盘则在央行干预 下收回所有升幅。 他们指出，盘初为去化外资汇出及出口商抛汇卖需等两股力道，交投明显转趋活络，惟 当台币实质汇价来到32.850下方后，出口商抛汇卖压解除，量能也转趋淡静，市场预期耶诞 节前量能不济暂看不出明显方向，台币实质汇价暂估在32.850下方稍事整理的可能性较高。 〞外资现在以抛补为主，看不清方向。〞一位大型官股银行交易员说。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢 价幅度与上日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.823/32.87 8，上日收在32.920。 今日台币主要交易区间在32.818-32.867，上日在32.805-32.880；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.770-32.850。至于韩元今收高0.4%报1,173.3，上日报1,177.6。 台湾股市周二收涨0.13%,至8,292.74点。 证交所今日资料显示，外资及陆 资在台股再转为买超15.57亿台币；上交易日修正后为卖超16.68亿台币。 印尼卢比兑美元周二触及一个月高点，延续本周初突破关键技术阻力位后涨势。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.090 33.085 32.818-33.090 32.850 5.91 4.59 司 元太外汇经纪公 33.088 33.083 32.815-33.088 32.849 2.685 3.07 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.030/0.050 美元/台币六个月期 -0.005/0.025 0.000/0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)