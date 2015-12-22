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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 16:55 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收跌，消化进/出口商实质需求持稳区间整理

* 台币微收跌，量能不济暂难定出方向
    * 消化进/出口商实质需求持稳区间整理
    * 明日台币主交易区间料在32.770-32.850

    路透台北12月22日 - 台币兑美元 周二微幅收跌。汇银人士表示，随着今日韩
元及离岸人民币小幅收扬及出口商在32.850上方抛汇卖需增温，令台币实质汇价转而区间偏
升一度升破32.820，但因油款等进口商在32.820附近进场买汇收敛升幅，尾盘则在央行干预
下收回所有升幅。
    
    他们指出，盘初为去化外资汇出及出口商抛汇卖需等两股力道，交投明显转趋活络，惟
当台币实质汇价来到32.850下方后，出口商抛汇卖压解除，量能也转趋淡静，市场预期耶诞
节前量能不济暂看不出明显方向，台币实质汇价暂估在32.850下方稍事整理的可能性较高。
    
    〞外资现在以抛补为主，看不清方向。〞一位大型官股银行交易员说。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢
价幅度与上日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.823/32.87
8，上日收在32.920。
    
    今日台币主要交易区间在32.818-32.867，上日在32.805-32.880；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.770-32.850。至于韩元今收高0.4%报1,173.3，上日报1,177.6。
    
    台湾股市周二收涨0.13%,至8,292.74点。 证交所今日资料显示，外资及陆
资在台股再转为买超15.57亿台币；上交易日修正后为卖超16.68亿台币。 
   
    印尼卢比兑美元周二触及一个月高点，延续本周初突破关键技术阻力位后涨势。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.090     33.085   32.818-33.090  32.850    5.91   4.59
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.088     33.083   32.815-33.088  32.849   2.685   3.07
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.030/0.050            0.030/0.050
 美元/台币六个月期           -0.005/0.025            0.000/0.030
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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