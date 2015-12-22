企业并购：起亚汽车和现代汽车将从GE手中收购现代资本约6亿美元股权

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片

路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。