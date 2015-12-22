企业并购：起亚汽车和现代汽车将从GE手中收购现代资本约6亿美元股权

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透首尔12月22日 - 韩国第一大汽车生产商现代汽车 及第二大车企起亚汽车 周二表示，将共斥资7,030亿韩元(6.008亿美元)从通用电气 手中收购现代资本23%的股权。
两家公司发布公告称，现代汽车计划收购现代资本价值960亿韩元的3.2%股权，起亚汽车则计划收购价值6,070亿韩元的约20.1%股权。
现代汽车还表示，未来还可能收购通用电气所持剩余20%的现代资本股权。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红/高琦)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。