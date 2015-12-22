欧元债市：平静市况中透着紧张气氛，欧洲央行买债进入耶诞暂停期

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
“遏制西班牙公债跌势的向来是欧洲央行提供的隐性支撑，”荷兰合作银行的策略师Richard McGuire说。
“这段时间流动性非常低，因此会加剧任何走势。”
随着市场进入耶诞(圣诞)节阶段，欧洲央行的购买量一直在放缓。周一的数据显示，该行上周购买了111.8亿欧元公债，之前两周分别为136亿和164.6亿欧元。
虽然购债行动也曾在夏季假期时放缓，但耶诞节这次是自3月启动购债计划以来首次完全停止。
而且这次来得也不是时候。政治不稳定性正对欧元区2016年脆弱的经济复苏构成风险。
西班牙最近几周料将处于政治过渡时期。该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属的中右翼人民党(PP)未能在选举中取得绝对多数，但左翼政党也不太可能能获得足够的席位来组建联合政府。
在数据面清淡之际，投资者关注美国周二稍晚将公布的国内生产总值(GDP)数据。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/张涛)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 三星电子 跌近1%。 Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望 进一步上扬。 外资买超韩股，但买超规模相对较小。 下跌股和上涨股分别为500家和290家。 韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。 三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49. 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,172.9 1,177.6 日圆/韩元 10.2321/09 10.2209 韩国公债期货 * 109.49 109.43 韩国综合股价指数
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24