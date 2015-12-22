欧元债市：平静市况中透着紧张气氛，欧洲央行买债进入耶诞暂停期

“遏制西班牙公债跌势的向来是欧洲央行提供的隐性支撑，”荷兰合作银行的策略师Richard McGuire说。

“这段时间流动性非常低，因此会加剧任何走势。”

随着市场进入耶诞(圣诞)节阶段，欧洲央行的购买量一直在放缓。周一的数据显示，该行上周购买了111.8亿欧元公债，之前两周分别为136亿和164.6亿欧元。

虽然购债行动也曾在夏季假期时放缓，但耶诞节这次是自3月启动购债计划以来首次完全停止。

而且这次来得也不是时候。政治不稳定性正对欧元区2016年脆弱的经济复苏构成风险。

西班牙最近几周料将处于政治过渡时期。该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属的中右翼人民党(PP)未能在选举中取得绝对多数，但左翼政党也不太可能能获得足够的席位来组建联合政府。

在数据面清淡之际，投资者关注美国周二稍晚将公布的国内生产总值(GDP)数据。(完)

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