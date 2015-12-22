《汇市简讯》美元/瑞郎汇价进入一目均衡云区，年底前料缺乏动能

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
0909GMT -
* 美元/瑞郎汇价进入一目均衡云区，日线慢性随机指标显示脱离超买状态
* 向上倾斜的云区应能提供支撑，乖离率的移动平均值(MACD)未来几天有望转为偏多
* 0.9965/91处有强劲阻力，分别为近期高位和云区顶部
* 一目均衡转换线0.9889和云区底部0.9848存在支撑
* 欧元/瑞郎位于1.0850附近，为12月波动区间的中段水平，瑞士央行有可能曾在此水平出手支持瑞郎汇价
* 技术图表：reut.rs/1ZmI7sZ
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 高琦)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。