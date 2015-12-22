《汇市简讯》美元/瑞郎汇价进入一目均衡云区，年底前料缺乏动能

* 向上倾斜的云区应能提供支撑，乖离率的移动平均值(MACD)未来几天有望转为偏多

* 0.9965/91处有强劲阻力，分别为近期高位和云区顶部

* 欧元/瑞郎位于1.0850附近，为12月波动区间的中段水平，瑞士央行有可能曾在此水平出手支持瑞郎汇价