中港个股：深圳钜盛华及安邦上周再增持万科，持股量分别升至逾23.5%及7%

路透香港12月22日 - 香港联交所最新资料显示，陷入收购战的中国大型房地产企业--万科 上周五再获深圳钜盛华斥资逾23.3亿元人民币增持其H股，持股量进一步上升至23.52%。

据联交所周二的权益披露，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华在上周二（15日）在场内以平均价每股19.728元人民币增持近1.184亿万科H股，持股近26亿股，持股比例由22.45%升至23.52%。

此外，安邦保险集团亦于上周四及五（17和18日）在场内增持万科A股，分别按每股平均价21.808元及23.551元，分别买入约1.0535亿股及2,287万股，涉资共28.4亿元。增持后，安邦保险通过旗下安邦人寿、安邦财险、和谐健康险和安邦养老四家子公司合计持有万科6.826亿股A股，持股比例由5.69%升至7.01%。

近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，而安邦明显在12月亦加大了收购万科股份的力度。