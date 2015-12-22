中港个股：深圳钜盛华及安邦上周再增持万科，持股量分别升至逾23.5%及7%

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透香港12月22日 - 香港联交所最新资料显示，陷入收购战的中国大型房地产企业--万科 上周五再获深圳钜盛华斥资逾23.3亿元人民币增持其H股，持股量进一步上升至23.52%。
据联交所周二的权益披露，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华在上周二（15日）在场内以平均价每股19.728元人民币增持近1.184亿万科H股，持股近26亿股，持股比例由22.45%升至23.52%。
此外，安邦保险集团亦于上周四及五（17和18日）在场内增持万科A股，分别按每股平均价21.808元及23.551元，分别买入约1.0535亿股及2,287万股，涉资共28.4亿元。增持后，安邦保险通过旗下安邦人寿、安邦财险、和谐健康险和安邦养老四家子公司合计持有万科6.826亿股A股，持股比例由5.69%升至7.01%。
近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，而安邦明显在12月亦加大了收购万科股份的力度。
万科上周五午盘宣布停牌，其后公司公告称，公司正在筹划重大资产重组，资金用于重大资产重组及收购资产。公司并预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。