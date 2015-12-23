重温稿-台湾货币市场：大型金融机构开始买票，跨年拆款供应仍少

* 跨年拆款提供家数仍少，预计周五会增加 * 大型金融机构开始买票，资金紧俏进一步舒缓 * 银行不愿降RP利率，年关后才愿意调整 记者 董永年 路透台北12月22日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员指出，继大型银行恢复拆出月内资金 后，今日大型金融机构也开始买票，使得资金情势持续缓解。 他们表示，目前拆款仍以月内、到期续做为主，可供应跨年拆款的仅有四家。至于有拆入需求的以票券商 及小型银行为主，票券商预估周五的资金缺口较大，惟届时可供应跨年资金的银行家数预料将相形增加。 〞大型银行出来后就比较放心了，再两、三天应该就可以跨年。〞一位大型票券商资调人员说。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.234% 0.237% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.240-0.430% -- **大型金融机构恢复买票** 在短票市场方面，交易员指出，今日大型金融机构恢复买票，虽然利率偏高，但在跨年资金仍偏短缺的时 刻，犹如冬天的一股暖流。 〞他一早就开门了，相较于前几天拆入的紧张状况，虽然没有很多，但也不无小补。〞一位票券商交易员 说。 票券商预期，由于大型金融机构买票利率开在0.43%，预料将拉高今日的平均成交利率。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.37%，同上日；跨月与上日水准大致 相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%。而60天期、90天期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上 日亦同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.391%，上日则在0.40 6%；上日区间为0.31-0.45%，前日区间则在0.37-0.50%；上日成交量54.01亿台币，前日96.34亿台币。 今日央行定存单共发行493亿台币定存单，与到期金额493亿台币相较，存单发行余额未增减。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，余日分别为：周三4,609.5亿、周四1,270.2亿及周五297亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为517亿台币，累积超额准备为5,752亿台币、加计前期1%的超额 准备达6,592亿台币。 **银行不愿降RP利率** 债券附买回市场方面，证券商交易员指出，央行降息后，本周包括投信与寿险端的利率都已下调，但银行 端却坚持不愿意降，必须等到年关过后才会调整。 〞银行很难压，他们告诉我，配合年底无法降利率，但月初一次到底没关系。〞一位大型证券商交易员说 。 大型票券商交易员也称，由于银行不愿意降利率，所以只能让步。若是他们能提供跨年资金，利率就可以 维持不动。 另一大型票券商交易员指出，目前投信都不提供跨年资金，银行端虽然有，但是相当贵，因此近期调度仍 以月内资金为主。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%；10天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.4 7%。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交 利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.30%，上 日亦在0.28-0.30%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.33%，上日亦同。(完) (审校 林高丽)