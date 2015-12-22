CNH动态：离岸人民币连三日反弹，短期拆借利率再度飙升

路透香港12月22日 - 周一结束的中国中央经济工作会议给离岸人民币兑美元 即期打了一针“强心针”，稳增长的积极信号促离岸人民币即期周二继续飙升，连续三日反弹，盘中高点6.5350，然银行间CNH的短期拆借利率持续飙高，显资金紧张。

离岸人民币兑美元周二尾盘涨逾130个点子，反弹幅度达0.22%。而银行间CNH的拆借利率 已飙升至历史高点，CNH HIBOR短期定盘价亦都在6%以上水平，交易员表示因即将到来的圣诞节及年底因素推动整个利率曲线上行。

“会议公报传递积极稳增长信号，人民币受支撑，但马上过节了，交投都比较清淡，不少机构都选择止盈离场了。”一位中资机构交易员称。

他并表示，临近圣诞假期及年底，离岸人民币资金池持续萎缩，故造成CNH的短期利率飙升。

中银香港发展规划部副总经理鄂志寰周二称，2016年人民币兑美元汇率跌势可望回稳，主要是内地经济增长基调仍然稳健，美国温和的加息趋势对强美元的支持已基本得到反映，全年计人民币兑美元有机会呈先跌后回升走势，但新的汇率机制将令人民币对美元汇率双向波幅增大。

周一结束的中国中央经济工作会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。降低融资成本，扩大直接融资比重，完善汇率形成机制。

本地时间18:07，离岸人民币即期报6.5351，反弹0.22%，盘中高点6.5350，自上周五CNH盘中创下低点6.5740后，已反弹三日。两地点差至563个点子，较上周四逾800点比，有明显收窄。

银行间CNH拆借利率亦飙高，汤森路透综合报价隔夜及两周的报价均在6%上方，其中 午间一度报8.10/8.350,一度升至历史高点，晚间仍在8.0%。

为应对离岸人民币资金紧张情况,香港各家银行均提高了人民币定期存款利率,周二,中银香港公告称,最新人民币2万元或以上的3个月或6个月定期存款，可享年利率高达3.90%。

在岸人民币兑美元即期 周二收盘随中间价小升至6.4788，日内波幅亦继续收窄。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7640/6.7740，跌0.04%。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.700/7.500，亦连续三日反弹。

全球汇市上，美元、日圆、欧元和英镑都限于窄幅区间波动，交易员和分析师愈发认为，在年底期间的淡静市况下，这些货币不太可能有大幅走势。(完)