更正-马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日上涨，触及近18个月高位

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
(英文原文有误，标题及第一段应为“18个月”，而非“六个月”，另外内文第二段日期须加上“2014年”)
路透吉隆坡12月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日上涨，触及近18个月最高，受一地区棕榈油协会公布较低的产出数据提振。
指标3月棕榈油期货 涨1%，报每吨2,468马币(575.29美元)。盘中一度触及2,473马币的2014年6月26日以来最高。
“南部地区产量大幅下降的消息”支撑了今天上午的市场，一位吉隆坡的交易员说，指的是马来西亚半岛南部柔佛州12月1-20日的产量较前月下降22%。
“1月的出口需求将持平或稍稍好转，所以一直到那时市场将在2,300-2,500马币之间波动。”
今日总体成交量为32,616口。
本月马来西亚的棕榈油出口下降，因消费需求较低；较低的需求带动库存在上个月末升至约300万吨的纪录高位。
船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance公布12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降约25%。
在其他植物油市场，美国1月豆油合约 跌0.03%，大连5月豆油合约 上涨1%。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。