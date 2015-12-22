更正-马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日上涨，触及近18个月高位

(英文原文有误，标题及第一段应为“18个月”，而非“六个月”，另外内文第二段日期须加上“2014年”)

路透吉隆坡12月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三日上涨，触及近18个月最高，受一地区棕榈油协会公布较低的产出数据提振。

指标3月棕榈油期货 涨1%，报每吨2,468马币(575.29美元)。盘中一度触及2,473马币的2014年6月26日以来最高。

“南部地区产量大幅下降的消息”支撑了今天上午的市场，一位吉隆坡的交易员说，指的是马来西亚半岛南部柔佛州12月1-20日的产量较前月下降22%。

“1月的出口需求将持平或稍稍好转，所以一直到那时市场将在2,300-2,500马币之间波动。”

今日总体成交量为32,616口。

本月马来西亚的棕榈油出口下降，因消费需求较低；较低的需求带动库存在上个月末升至约300万吨的纪录高位。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance公布12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下降约25%。

在其他植物油市场，美国1月豆油合约 跌0.03%，大连5月豆油合约 上涨1%。(完)

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