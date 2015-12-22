亚洲橡胶：TOCOM指标期胶升至一周新高，受上海期胶涨势提振

路透东京12月22日 - 新的指标东京橡胶期货周二上涨，并触及一周新高，交易员指因受上海期胶走强及油价上涨带动，但在周三日本假期前市场交投清淡。

东京工业品交易所(TOCOM)新的6月期胶合约<0#2JRU:>涨0.4日圆，或0.2%，报每公斤168.7日圆(1.39美元)。

指标橡胶期货 稍早涨至12月14日以来最高位169.9日圆。

“上海期胶价格上涨为TOCOM期胶带来提振，”东京一位拒绝具名的交易员称。

上海期交所主力5月橡胶合约 涨220元人民币，收报每吨10,695元(1,651.02美元)。

油价上涨约1%，从11年低点反弹，因在年底假期前投资者结清空头部位，但全球供应过剩抑制了油价升势。

“不过多数投资者拒绝在日本假期前建立新仓位，”上述交易员称，并补充称，年底前市场可能将在160至170日圆的窄幅区间波动。

日本市场周三将因公众假期休市。

新加坡SICOM近月1月合约 最新报每公斤119.0美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)