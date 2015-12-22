东南亚股市：新加坡和马来西亚股市反弹，但泰国股市连续第三日下跌

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透曼谷12月22日 - 大多数东南亚股市周二上涨，新加坡、马来西亚指标股指止住两连跌的态势，得益于一些能源和电信股的上涨。不过泰国股市继续下跌，降至约两年收盘低位。
新加坡指标股指 上涨0.3%，在油价反弹的带动下，Sembcorp Marine 迎来活跃的买盘。马来西亚指标股指 收高0.9%，受一项收购计划提振，投资者积极买入Axiata Group 。
油价从11年低位温和反弹，也提振周二的全球股市。
泰国股市指标股指 连续第三日下滑，下跌0.2%至1,261.66点，创下2014年1月以来最低收位。交易所数据显示，外资卖超59亿泰铢(1.6362亿美元)泰国股票，为连续第12日卖超。
尾盘时段的卖盘打压泰国银行类股，诸如Kasikornbank 。而包括Jasmine International 在内的电信股则进一步下跌。
菲律宾股市 触及约三周收盘高位，印尼股市 连续第二日上涨，成交量低于30日均值。越南股市 稍稍走弱。(完)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。