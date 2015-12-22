东南亚股市：新加坡和马来西亚股市反弹，但泰国股市连续第三日下跌

路透曼谷12月22日 - 大多数东南亚股市周二上涨，新加坡、马来西亚指标股指止住两连跌的态势，得益于一些能源和电信股的上涨。不过泰国股市继续下跌，降至约两年收盘低位。

新加坡指标股指 上涨0.3%，在油价反弹的带动下，Sembcorp Marine 迎来活跃的买盘。马来西亚指标股指 收高0.9%，受一项收购计划提振，投资者积极买入Axiata Group 。

油价从11年低位温和反弹，也提振周二的全球股市。

泰国股市指标股指 连续第三日下滑，下跌0.2%至1,261.66点，创下2014年1月以来最低收位。交易所数据显示，外资卖超59亿泰铢(1.6362亿美元)泰国股票，为连续第12日卖超。

尾盘时段的卖盘打压泰国银行类股，诸如Kasikornbank 。而包括Jasmine International 在内的电信股则进一步下跌。