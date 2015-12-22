中港个股：广汽集团与Uber中国订战略合作框架协议，拓汽车后市场业务

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透香港12月22日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司 周二称，与美国Uber（优步）的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务。
广汽集团在香港联交所一份声明中称，与中国优步将在股权投资、汽车销售、维持保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等领域展开全方位深度合作。
广汽并称，将向中国优步提供优惠待遇，中国优步将优先选择或推荐广汽的产品和服务。此外，中国优步利用其全球化资源、大数据技术以及品牌优势协助广汽拓展国内外市场。双方还在包括混合动力、纯电动汽车在内的节能与新能源汽车的推广、应用方面展开合作。
优步于2014年2月开始在中国市场营运，目前已进入22城市，在未来一年内城市数量预计将达到100个。
广汽H股今天收市持平于6.89港元，A股则升0.27%，报22.27元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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