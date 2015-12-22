国际油市：亚洲燃料油价格上涨，但仍距离11年低点不远

路透新加坡12月22日 - 亚洲燃料油价格周二上涨，止住连续七日的下跌态势，因原油价格稍稍上涨。不过燃料油价格仍然保持在11年低点附近。

180-cst和380-cst燃料油的价差均稍稍缩窄，不过仍反映出淡静市况下的良好库存态势。

一位在新加坡的交易员周二表示：“现在仍是一个贴水的市场，而不是升水市场。”

交易员对未来几周的看法仍然悲观，1月从西方来的套利船货数量要比12月高出最多43%。

一位交易员说：“1月预计有500万吨左右到货，12月则为350万吨。”

“这其中一些是因为天气原因而延后至1月的船货。”

相较于目前水准，1月远期价差走阔，这是又一个表明预期供给充足的指标。

Reuters Oil Analytics的数据显示，180-cst燃料油的新加坡-迪拜价差周二报贴水3.50美元，1月则为贴水5美元。

这位交易员表示，1月出口也增加，以满足中国在2月农历新年需求增加前的囤货需求，不过交易员表示，新加坡市场的燃料油库存仍然充足。

“偏空情绪将持续下去，”他表示。

而另一位交易员表示，韩国的燃料油进口量因国内产量增加而下降，也打压了市场前景，与此同时日本对高硫燃料油的需求也减弱。

咨询公司Energy Aspects周二发布的一份报告称，中国11月燃料油表观需求量也下降42.2%至每日350,000桶，因中国的地方炼厂削减消费量。

报告称这是2009年6月来的最低，也是历史第二低水平。

新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文