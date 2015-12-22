国际油市：亚洲燃料油价格上涨，但仍距离11年低点不远

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透新加坡12月22日 - 亚洲燃料油价格周二上涨，止住连续七日的下跌态势，因原油价格稍稍上涨。不过燃料油价格仍然保持在11年低点附近。
180-cst和380-cst燃料油的价差均稍稍缩窄，不过仍反映出淡静市况下的良好库存态势。
一位在新加坡的交易员周二表示：“现在仍是一个贴水的市场，而不是升水市场。”
交易员对未来几周的看法仍然悲观，1月从西方来的套利船货数量要比12月高出最多43%。
一位交易员说：“1月预计有500万吨左右到货，12月则为350万吨。”
“这其中一些是因为天气原因而延后至1月的船货。”
相较于目前水准，1月远期价差走阔，这是又一个表明预期供给充足的指标。
Reuters Oil Analytics的数据显示，180-cst燃料油的新加坡-迪拜价差周二报贴水3.50美元，1月则为贴水5美元。
这位交易员表示，1月出口也增加，以满足中国在2月农历新年需求增加前的囤货需求，不过交易员表示，新加坡市场的燃料油库存仍然充足。
“偏空情绪将持续下去，”他表示。
而另一位交易员表示，韩国的燃料油进口量因国内产量增加而下降，也打压了市场前景，与此同时日本对高硫燃料油的需求也减弱。
咨询公司Energy Aspects周二发布的一份报告称，中国11月燃料油表观需求量也下降42.2%至每日350,000桶，因中国的地方炼厂削减消费量。
报告称这是2009年6月来的最低，也是历史第二低水平。
新加坡现货市场上未报告有交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。