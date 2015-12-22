国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但仍处于高位

路透新加坡12月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从逾16个月高位回落，至每吨137美元的三个交易日低点，但需求旺盛令裂解价差处于不合时令的较高水准。

市场对石脑油的需求强劲，阻止其与原油价格以同样的速度下跌，12月1至22日石脑油平均裂解价差是上年同期的逾两倍。

亚洲主要石脑油进口商台塑石化及菲律宾的JG Summit求购2月上半月石脑油船货，招标截至到周三。

今年1-11月中国石脑油总进口量接近570万吨，较上年同期增长79%。

官方数据显示，11月的多数供应来自韩国，其次是俄罗斯。

交易商称，欧洲炼厂产能利用率较高，导致大量石脑油运往亚洲，亚洲需要这些船货用于其裂解装置。

新加坡现货市场上未报告达成现货交易，这是一周来的首次。(完)

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