国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但仍处于高位

《汇市简讯》美元指数保持下行趋势，可能测试99.85
* 主要市场疲弱：标普500指数电子迷你期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数涨0.1%，亚洲(除日本外)股市跌0.2%
路透新加坡12月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从逾16个月高位回落，至每吨137美元的三个交易日低点，但需求旺盛令裂解价差处于不合时令的较高水准。
市场对石脑油的需求强劲，阻止其与原油价格以同样的速度下跌，12月1至22日石脑油平均裂解价差是上年同期的逾两倍。
亚洲主要石脑油进口商台塑石化及菲律宾的JG Summit求购2月上半月石脑油船货，招标截至到周三。
今年1-11月中国石脑油总进口量接近570万吨，较上年同期增长79%。
官方数据显示，11月的多数供应来自韩国，其次是俄罗斯。
交易商称，欧洲炼厂产能利用率较高，导致大量石脑油运往亚洲，亚洲需要这些船货用于其裂解装置。
新加坡现货市场上未报告达成现货交易，这是一周来的首次。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。