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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 22:49 BJT

美国热股：福特与谷歌磋商自动驾驶汽车委托生产事宜--媒体

路透12月22日 - 据Automotive News引述消息人士的话报导，谷歌 正与福特汽车(Ford) 磋商，可能将其自动驾驶汽车的生产委托给前者。

据Automotive News报导，该委托制造协议如能最终达成，时间可能会在1月第一周的拉斯维加斯国际消费电子展期间。

福特汽车周二盘初急升2.6%，报14.09美元，谷歌上扬0.32%，报763.27美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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