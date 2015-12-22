美国热股：福特与谷歌磋商自动驾驶汽车委托生产事宜--媒体

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透12月22日 - 据Automotive News引述消息人士的话报导，谷歌 正与福特汽车(Ford) 磋商，可能将其自动驾驶汽车的生产委托给前者。
据Automotive News报导，该委托制造协议如能最终达成，时间可能会在1月第一周的拉斯维加斯国际消费电子展期间。
福特汽车周二盘初急升2.6%，报14.09美元，谷歌上扬0.32%，报763.27美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。