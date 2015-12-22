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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 22:52 BJT

美国热股：苹果对英国计划给予安全机构额外的网络监视权表示担忧

路透12月22日 - 苹果公司 对英国计划给予安全机构额外网络监视权力表示担忧，称这可能会削万弱数百人的个人信息安全。

苹果周二盘初下跌0.60%，报106.69美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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