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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 22:58 BJT

美国热股：三星电子将从明年起为超微半导体生产芯片，后者股价急升逾2%

路透12月22日 - 韩国媒体Electronic Times周二援引未具名知情人士报导，韩国科技巨头三星电子 将从明年开始为超微半导体(AMD) 生产新型芯片(晶片)。

超微半导体周二盘初劲扬2.77%，报2.60美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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