国际油市：亚洲柴油现货价差转为升水，因近期现货需求旺盛

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透新加坡12月22日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差周二转为升水，这是一周来的首次，受近期市场对现货需求旺盛带动。
新加坡市场达成一笔现货柴油交易，这使新加坡现货市场含硫500ppm柴油12月初以来的总成交量达到453万桶，令11月同期80万桶的总成交量相形失色。
“直接价格较低可能是需求上升的一个原因，”新加坡一位交易商称。
12月1至22日平均直接价格为每桶48.22美元，而11月平均为57.40美元。
原油价格从数年高位下跌不仅带动柴油船货运往新加坡现货市场，而且也可能刺激日本对煤油的需求；煤油用于冬季取暖。
咨询机构FGE称，尽管日本今年料将为暖冬，但冬季提前到来及原油价格较低，可能带动买兴旺盛。
但供应长期充足及中东拥有额外产能，依旧是卖家面临的难题。
新加坡现货市场上，壳牌从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月7-11日，价格为每桶升水0.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。