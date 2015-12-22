国际油市：亚洲柴油现货价差转为升水，因近期现货需求旺盛

路透新加坡12月22日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差周二转为升水，这是一周来的首次，受近期市场对现货需求旺盛带动。

新加坡市场达成一笔现货柴油交易，这使新加坡现货市场含硫500ppm柴油12月初以来的总成交量达到453万桶，令11月同期80万桶的总成交量相形失色。

“直接价格较低可能是需求上升的一个原因，”新加坡一位交易商称。

12月1至22日平均直接价格为每桶48.22美元，而11月平均为57.40美元。

原油价格从数年高位下跌不仅带动柴油船货运往新加坡现货市场，而且也可能刺激日本对煤油的需求；煤油用于冬季取暖。

咨询机构FGE称，尽管日本今年料将为暖冬，但冬季提前到来及原油价格较低，可能带动买兴旺盛。

但供应长期充足及中东拥有额外产能，依旧是卖家面临的难题。

新加坡现货市场上，壳牌从维多买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为1月7-11日，价格为每桶升水0.10美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻