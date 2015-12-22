纽约期市：可可期货跌至八周低位，因投机者卖出

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二跌至八周低位，因技术面愈发疲弱促使投机者卖出，而原糖期货在节前清淡交投中持稳，因巴西甘蔗压榨数据基本符合市场预期。
咖啡小涨，因巴西雷亚尔走高吸引买家入市。
市场在周五圣诞节假期前交投疏落。
纽约可可期货跌至10月底来最低水准，交易商称，指标合约跌穿50日移动均线后扩大跌幅，此为技术卖出信号，促使投机者结清头寸。
3月纽约可可期货 收挫42美元，或1.3%，报每吨3,197美元。
3月伦敦可可期货 收跌18英镑，或0.8%，报每吨2,230英镑，离周一所及的六周低位2,222英镑不远。
原糖期货没有对巴西甘蔗行业数据作出反应。该数据显示，在12月上半月甘蔗压榨量为1,800万吨，11月下半月为1,874万吨。
市场预估12月上半月甘蔗压榨量为1,750-1,850万吨。
ICE-3月原糖期货 收涨0.07美分，或0.5%，报每磅15.04美分。3月白糖期货 收涨0.60美元或0.2%，报每吨411.60美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.65美分或1.4%，报每磅1.1915美元，受助于巴西雷亚尔走强。3月罗布斯塔咖啡期货 收升19美元，或1.3%，报每吨1,527美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。