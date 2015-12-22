纽约期市：可可期货跌至八周低位，因投机者卖出

路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二跌至八周低位，因技术面愈发疲弱促使投机者卖出，而原糖期货在节前清淡交投中持稳，因巴西甘蔗压榨数据基本符合市场预期。

咖啡小涨，因巴西雷亚尔走高吸引买家入市。

市场在周五圣诞节假期前交投疏落。

纽约可可期货跌至10月底来最低水准，交易商称，指标合约跌穿50日移动均线后扩大跌幅，此为技术卖出信号，促使投机者结清头寸。

3月纽约可可期货 收挫42美元，或1.3%，报每吨3,197美元。

3月伦敦可可期货 收跌18英镑，或0.8%，报每吨2,230英镑，离周一所及的六周低位2,222英镑不远。

原糖期货没有对巴西甘蔗行业数据作出反应。该数据显示，在12月上半月甘蔗压榨量为1,800万吨，11月下半月为1,874万吨。

市场预估12月上半月甘蔗压榨量为1,750-1,850万吨。

ICE-3月原糖期货 收涨0.07美分，或0.5%，报每磅15.04美分。3月白糖期货 收涨0.60美元或0.2%，报每吨411.60美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.65美分或1.4%，报每磅1.1915美元，受助于巴西雷亚尔走强。3月罗布斯塔咖啡期货 收升19美元，或1.3%，报每吨1,527美元。(完)

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