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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 04:04 BJT

纽约期市：ICE期棉在交投淡静中下滑，因实货需求仍然疲弱

路透纽约12月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二在淡静交投中下跌，许多交易商在节前结清头寸，因未平仓合约继续减少，在本月稍早由投机者推动的棉价涨势和实货市场活动不一致。

ICE-3月期棉 收跌0.16美分，或0.25%，报每磅63.16美分，盘中交投区间为63.06-63.70美分。

仅有6,558口3月棉花合约交易，为10月底来最低水准。

美元指数 下跌0.12%，追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.27%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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