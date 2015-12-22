版本:
中国
货币新闻 | 2015年 12月 23日 星期三 05:40 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存减少360万桶-API

路透纽约12月22日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。

API公布，最新一周美国原油库存减少360万桶，至4.867亿桶，路透调查的分析师预计增加110万桶。库欣原油库存增加150万桶。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐