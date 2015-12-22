更新版 1-《全球汇市》美元因获利了结而下跌，澳元和新西兰元走强

* 美元指数连跌第三日

* 美国GDP和成屋销售数据疲弱，向美元施加压力

* 澳元和新西兰元跳涨，因对中国刺激计划抱存希望 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约12月22日 - 美元兑一篮子主要货币周二下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布升息后，交易商继续对美元多头头寸获利了结，且11月美国成屋销售骤降。

包括澳元和新西兰元在内的商品相关货币兑美元走高，因油价在11年低位上方的水平企稳，且投资者等待中国政府进一步行动，支持该国经济成长。

“美联储一宣布加息，许多投资者就开始出脱其美元多头仓位，”瑞穗实业银行驻纽约的Sireen Harajli说。

美联储暗示未来几年将逐步收紧政策，引发美元进一步卖盘，Harajli说。

美元指数 下跌0.21%，报98.163。美元连跌第三日，且短暂跌穿50日移动均线切入位约98.02。

美元兑日圆 跌0.1%，报121.00日圆，此前触及一周最低水准。

“只要经济改善，趋势仍然是对美元有利，”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield说。

美国商务部周二报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率终值为2.0%，上月报告的修正值为2.1%。接受路透访问的分析师预估为成长1.9%。

迹象显示美国经济增长不是一帆风顺。全美不动产协会(NAR)周二公布，美国11月成屋销售按月减少10.5%，为2010年7月来最大降幅。

欧元续涨，西班牙周末选举没有一个政党获绝对多数，以及这结果对该国经济改革构成潜在风险，并没有对欧元带来影响。

欧元兑美元 涨0.5%，报1.0963美元，兑日圆 升0.3%，报132.68日圆。

其他主要货币方面，澳元 和新西兰元兑美元 均上涨超过0.5%，分别至0.7229美元和0.6806美元。

分析师表示，市场冀望油价和包括澳洲出口最多的铁矿石在内的其他工业商品价格将趋稳，因中国中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。

离岸人民币兑美元 连续第二日上涨，小升0.3%，报6.5281元，止住跌至8月汇改以来最低水准的跌势。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0954 1.0912 +0.38 -9.45 1.2097

美元/日圆 121.05 121.15 -0.08 +1.14 119.68

欧元/日圆 132.62 132.24 +0.29 -8.39 144.77

美元/瑞郎 0.9866 0.9917 -0.51 -0.75 0.9941

英镑/美元 1.4824 1.4878 -0.36 -4.81 1.5573

美元/加元 1.3918 1.3957 -0.28 +19.80 1.1618

澳元/美元 0.7234 0.7187 +0.65 -11.43 0.8168

欧元/瑞郎 1.0816 1.0828 -0.11 -10.06 1.2026

欧元/英镑 0.7386 0.7330 +0.76 -4.76 0.7755

新西兰元/美元 0.6800 0.6757 +0.64 -12.79 0.7797

美元/挪威克朗 8.7176 8.7798 -0.71 +16.67 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5578 9.5825 -0.26 +5.74 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4239 8.4989 -0.88 +8.06 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2304 9.2797 -0.53 -2.52 9.4688