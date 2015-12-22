《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.84 +1.97 +2.38 2707208
京东 32.53 +0.03 +0.09 6373222
新浪 50.60 -0.17 -0.33 400751
搜狐 58.10 +0.60 +1.04 384973
网易 181.42 +1.42 +0.79 981677
百度 197.03 -0.41 -0.21 2024768
台湾
台湾积体电路 23.06 +0.11 +0.48 1195757
联电 1.91 -0.02 -1.04 253486
日月光 5.68 +0.14 +2.53 546037
硅品精密 7.96 +0.15 +1.92 1094541
和信超媒体 3.00 +0.00 +0.00 50913
友达 2.90 -0.06 -2.03 363276
中华电信 30.18 +0.30 +1.00 53108
台湾国际航电 36.26 +0.71 +2.00 1716521
香港
中国移动 56.78 +0.01 +0.02 228335
中国联通 12.22 +0.00 +0.00 107184
中国电信 47.00 +0.22 +0.47 7983
中芯国际 5.13 +0.01 +0.20 4619
电讯盈科 5.95 +0.02 +0.34 704
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。