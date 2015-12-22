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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.84 +1.97 +2.38 2707208

京东 32.53 +0.03 +0.09 6373222

新浪 50.60 -0.17 -0.33 400751

搜狐 58.10 +0.60 +1.04 384973

网易 181.42 +1.42 +0.79 981677

百度 197.03 -0.41 -0.21 2024768

台湾

台湾积体电路 23.06 +0.11 +0.48 1195757

联电 1.91 -0.02 -1.04 253486

日月光 5.68 +0.14 +2.53 546037

硅品精密 7.96 +0.15 +1.92 1094541

和信超媒体 3.00 +0.00 +0.00 50913

友达 2.90 -0.06 -2.03 363276

中华电信 30.18 +0.30 +1.00 53108

台湾国际航电 36.26 +0.71 +2.00 1716521

香港

中国移动 56.78 +0.01 +0.02 228335

中国联通 12.22 +0.00 +0.00 107184

中国电信 47.00 +0.22 +0.47 7983

中芯国际 5.13 +0.01 +0.20 4619

电讯盈科 5.95 +0.02 +0.34 704

(完)

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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