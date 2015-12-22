《美国重要政经日程》--12月23日

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅

在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。