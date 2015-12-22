《美国重要政经日程》--12月23日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
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1330 - 商务部公布11月耐久财订单及个人所得数据
-- - 商务部发布11月建筑许可修正值
1500 - 商务部公布11月独楝房屋销售
1530 - 能源资料协会(EIA)发布一周石油库存及产出数据
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1630 - 财政部标售两年期浮息债券
2000 - 农业部公布季度生猪存栏量
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
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