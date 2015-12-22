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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 06:30 BJT

《美国重要政经日程》--12月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部发布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布11月耐久财订单及个人所得数据

-- - 商务部发布11月建筑许可修正值

1500 - 商务部公布11月独楝房屋销售

1530 - 能源资料协会(EIA)发布一周石油库存及产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量

1630 - 财政部标售两年期浮息债券

2000 - 农业部公布季度生猪存栏量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 许娜)

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