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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 06:44 BJT

****日韩经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值       
    
    12月21日当周
    
    12月23日(三) 
    2100 韩国消费者信心指数 　　　　　　　　　　　　　12月　　　　 --　　　　　 106
    
    12月24日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 11月       -2.4%        -2.4%
             所有家庭支出(较前月)                                -0.3%        -0.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  11月        持平        -0.1%
             全国整体CPI                                           --         +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              12月       +0.1%         持平
             东京地区整体CPI                                       --         +0.2%
    2330 日本求才求职比                               11月        1.25         1.24
             失业率                                               3.2%         3.1%   
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --     买超3,194
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --     卖超4,880    
    
    12月25日(五) 
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月         --        -25.2%
             房屋开工(较上年同期)                                +1.0%        -2.5%
    

    12月28日当周  
    
    12月27日(日) 
    2350 日本工业生产                             11月初值         --         +1.4%
             一个月预估值                                          --         +0.2%
             两个月预估值                                          --         -0.9%  
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月         --         +1.8%             
    
    12月28日(一)
    0130 日本加班工资                                 11月         --         +1.2% 
    
    12月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    1月         --          正72
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     11月         --         +1.5%
                     (较前月)                                      --         -1.4%
             服务业产出(较前月)                                    --         +0.2%  
     
    12月30日(三)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月         --         -0.1%
                            (较上年同期)                           --  　　　 +1.0%   (完)

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