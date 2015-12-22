美股业绩：美光营收低于预期，因PC芯片需求疲软且芯片价格下滑

路透12月22日 - 记忆体芯片制造商美光 公布季度营收降幅大于预期，受个人电脑(PC)中使用的芯片需求疲软、以及平均销售价格下滑打击。

美光股价周二盘后下跌3.3%至14.13美元。该公司生产动态随机存取记忆体(DRAM)以及NAND型闪存记忆体芯片等产品。

NAND闪存芯片普遍用于智能手机、相机及其他移动设备中，用于储存音乐、照片及其他资料。DRAM则大多用于个人电脑。

美光先前曾表示，预期PC用DRAM第一季产出将减少。该公司营收主要来自于DRAM业务。

12月3日止当季，可归属于美光的净利降至2.06亿美元，或每股0.19美元。上年同期分别为10亿美元及0.84美元。

排除特殊项目后的每股盈余为0.24美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.23美元。

净营收下滑26.7%至33.5亿美元，低于分析师平均预估的34.6亿。