中国个股：东方证券明年上半年有望赴港上市，探索海外业务模式--报载

报导引述东方证券相关知情人士称，该公司两个月前已通过监管部门批准，可赴香港上市，昨日还就H股上市事宜召开相关内部会议。赴港上市会促进其海外业务发展，但东方证券海外业务目前仍是亏损状态。所以，下一步探索出适合公司的海外业务发展模式将成为重点。 该报导还引述东吴证券非银分析师王维逸表示，东方证券自营业务和资管业务都做得非常有特色，公司本身的质地不错。赴港上市将增加其资本实力，可以提升券商自身的市场地位。 不过其同时指出，在年初赴港上市的券商可将融到的资金用于融资融券业务，并迅速获得收益；而如今赴港上市，在融资用途方面就相对受限。因此，东方证券此番上市应该是出于长远战略规划考虑。 目前，中信证券 、海通证券 、华泰证券 等多家国内大型券商均已实现A股和H股双融资平台。