中国个股：东方证券明年上半年有望赴港上市，探索海外业务模式--报载

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海12月23日 - 据证券时报周三报导，中国大型券商--东方证券 总裁金文忠昨日表示，东方证券有望明年上半年在H股上市，并利用市场化的资本补充机制进一步扩张。
报导引述东方证券相关知情人士称，该公司两个月前已通过监管部门批准，可赴香港上市，昨日还就H股上市事宜召开相关内部会议。赴港上市会促进其海外业务发展，但东方证券海外业务目前仍是亏损状态。所以，下一步探索出适合公司的海外业务发展模式将成为重点。 该报导还引述东吴证券非银分析师王维逸表示，东方证券自营业务和资管业务都做得非常有特色，公司本身的质地不错。赴港上市将增加其资本实力，可以提升券商自身的市场地位。 不过其同时指出，在年初赴港上市的券商可将融到的资金用于融资融券业务，并迅速获得收益；而如今赴港上市，在融资用途方面就相对受限。因此，东方证券此番上市应该是出于长远战略规划考虑。 目前，中信证券 、海通证券 、华泰证券 等多家国内大型券商均已实现A股和H股双融资平台。
东方证券今年3月实现A股首次公开发行（IPO），融资100.3亿元人民币。该股周二收报25.48元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5