美国个股：康菲石油国际出售与Rosneft合资公司股权，退出俄罗斯

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透12月22日 - 美国石油暨天然气生产商康菲石油国际(ConocoPhillips)一名发言人表示，该公司已卖出与俄罗斯国营石油企业Rosneft 的合资公司Polar Lights的50%股权，退出俄罗斯。
康菲石油国际约五年前出售其在俄罗斯最大的单一资产，即所持有的Lukoil 股权，作价95亿美元。
随后该公司在2012年将另一家合资公司的30%权益出售给合作方Lukoil，在俄罗斯的投资只剩Polar Lights合资公司。
金融时报于周二报导了此项出售的消息。
康菲石油国际发言人Kris Sava表示，公司已将其持股卖给Trisonnery Asset。
金融时报援引直接了解情况的人士说法，Rosneft也在上周出售其在合资公司Polar Lights的持股，当时交易对这家合资公司的估值约1.5-2亿美元。
金融时报援引熟悉该交易的人士说法，这家合资公司已被俄罗斯Khotin家族的一家公司买下。
Polar Lights JV石油产量一直在下滑，去年降至8,200桶/日，在康菲石油国际公布的当年每日150万桶油当量总产量中仅占0.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选