美国个股：康菲石油国际出售与Rosneft合资公司股权，退出俄罗斯

路透12月22日 - 美国石油暨天然气生产商康菲石油国际(ConocoPhillips)一名发言人表示，该公司已卖出与俄罗斯国营石油企业Rosneft 的合资公司Polar Lights的50%股权，退出俄罗斯。

康菲石油国际约五年前出售其在俄罗斯最大的单一资产，即所持有的Lukoil 股权，作价95亿美元。

随后该公司在2012年将另一家合资公司的30%权益出售给合作方Lukoil，在俄罗斯的投资只剩Polar Lights合资公司。

金融时报于周二报导了此项出售的消息。

康菲石油国际发言人Kris Sava表示，公司已将其持股卖给Trisonnery Asset。

金融时报援引直接了解情况的人士说法，Rosneft也在上周出售其在合资公司Polar Lights的持股，当时交易对这家合资公司的估值约1.5-2亿美元。

金融时报援引熟悉该交易的人士说法，这家合资公司已被俄罗斯Khotin家族的一家公司买下。

Polar Lights JV石油产量一直在下滑，去年降至8,200桶/日，在康菲石油国际公布的当年每日150万桶油当量总产量中仅占0.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)