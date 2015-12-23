中国基金：万科停牌不减收购战气氛，天弘基金率先调整万科估值方式

路透上海12月23日 - 近期“宝能系”和安邦保险大举收购中国大型房企万科 ，后者上周五又紧急停牌，已有基金公司担忧万科基本面变化而影响其估值，天弘基金公司周三率先宣布调整万科估值方式。

天弘基金公告称，自周二起，对停牌股票万科A，天弘旗下基金采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。天弘将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自万科A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。

据中国证监会此前发布的相关指导意见，如投资品种在估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行人发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 根据基金三季报，三季度末共有逾50只主动型基金重仓万科A，南方精选、工银战略转型和新华策略精选第一重仓股均为万科，特别是南方精选持有万科A市值达到净值的8.71%。