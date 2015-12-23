美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月23日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 128.9
建筑许可(较前月) -- +11.0%
1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.2% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 11月 -0.6% +2.9%
扣除运输的耐久财订单 持平 +0.5%
扣除国防的耐久财订单 -0.2% +3.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +1.3%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.2% -0.5%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.5%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.0 91.8
现况指数 106.5 107.0
预期指数 82.0 82.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50.5 49.5
新屋销售(较前月) +2.0% +10.7%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%
12月24日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 27.0 27.1
四周均值(万人) -- 27.05
续请失业金人数(万人) 12月12日当周 221.0 223.8
12月25日(五)
暂无重要经济数据公布
12月28日当周
12月28日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9
12月29日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%
1500 美国消费者信心指数 12月 92.9 90.4
12月30日(三)
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 107.7
成屋待完成销售 +0.5% +0.2% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)