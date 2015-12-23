欧洲经济指标预测--12月23日-12月30日****

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月23日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.1% -0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 12月 正99.1 正97.9
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- +2.2%
(较上年同期) -- +6.6%
0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 赤字215 赤字167.6
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%
12月24日(四)
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437
12月25日(五)
暂无重要经济指标。
12月28日当周
12月28日(一)
暂无重要经济指标。
12月29日(二)
0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6
消费者信心指数 117.0 118.4
12月30日(三)
0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +4.0% +3.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.9%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.3% +5.3%
对家庭贷款 -- +1.2%
对非金融企业贷款 -- +0.6%
(完)
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路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)