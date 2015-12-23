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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 08:27 BJT

金砖国家：12月22日股汇市收盘纵览

路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月22日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报794.61点，上涨0.4%。

中国股市：沪综指收升至四个月新高，下档支撑相对偏强大盘震荡上扬

中国汇市：人民币随中间价略收升但波幅收窄，年底临近机构止盈离场

香港股市：收盘近持平，圣诞假期前交投清淡

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,469.516点，上涨0.62%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅下跌，市况因临近年底而十分清淡。雷亚尔兑美元 收报3.9873/85，上日收报4.0222/28。

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南非股市：升至逾两周高位，受助于低接买盘和油价反弹，盘中交投淡静。指标Top-40指数 收报44,900.59点，上涨1.2%；大盘综合指数 收报49,780.33点，上涨1.2%。

南非汇市：兰特兑美元走弱，预计年底前交投清淡

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印度股市：收低，受资讯科技(IT)类股跌势拖累，市场人气在假期前更趋谨慎。BSE指数 收报25,590.65点，下跌0.56%；NSE指数 收报7,786.1点，下跌0.62%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.32/66.33，上日收报66.35/66.36。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报762.4点，上涨0.45%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报404.33点，上涨0.77%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.233，持平；卢布兑欧元 报78.054,贬值0.3%。(完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)

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