版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月23日

路透香港12月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1
美元=7.752港元 )
    
    美国股市周二普涨，道琼工业指数 收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点，因油价小幅
反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       102.230    0.66      29420             7.925       0.95
 中国铝业                       8.130    0.99      89396             2.521       2.48
 中国移动                      56.780    0.02     228335            88.032      -0.36
 中国人寿                      16.380   -0.61     163263            25.396       0.58
 中石油                        66.360   -0.44      45019             5.144       1.07
 中石化                        60.250    1.26      33886             4.671       0.88
 汇丰控股                      39.570    0.28    1789766            61.349       0.41
 中电信                        47.000    0.47       7983             3.643       0.37
 中国联通                      12.220    0.00     107184             9.473      -0.18
 兖州煤业                       4.690    1.08      33044             3.636      -1.20
 华能国际                      34.500   -0.23      10318             6.686      -0.36
 南方航空                      39.410   -0.53       8737             6.110       0.17
 东方航空                      28.910   -1.20       4961             4.482      -0.62
 中芯国际                       5.130    0.20       4619             0.795      -0.58
 （完） 

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐