《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月23日

路透香港12月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.752港元 ) 美国股市周二普涨，道琼工业指数 收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点，因油价小幅 反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 102.230 0.66 29420 7.925 0.95 中国铝业 8.130 0.99 89396 2.521 2.48 中国移动 56.780 0.02 228335 88.032 -0.36 中国人寿 16.380 -0.61 163263 25.396 0.58 中石油 66.360 -0.44 45019 5.144 1.07 中石化 60.250 1.26 33886 4.671 0.88 汇丰控股 39.570 0.28 1789766 61.349 0.41 中电信 47.000 0.47 7983 3.643 0.37 中国联通 12.220 0.00 107184 9.473 -0.18 兖州煤业 4.690 1.08 33044 3.636 -1.20 华能国际 34.500 -0.23 10318 6.686 -0.36 南方航空 39.410 -0.53 8737 6.110 0.17 东方航空 28.910 -1.20 4961 4.482 -0.62 中芯国际 5.130 0.20 4619 0.795 -0.58 （完） (整理 梁慧仪)