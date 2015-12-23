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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月23日-12月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月23日(三)

巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。

12月24日(四)

暂无重要经济事件。

12月25日(五)

暂无重要经济事件。

12月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1400)。

布拉格--捷克央行公布12月委员会会议记录(0800)。

12月29日(二)

安卡拉--土耳其央行公布12月货币政策委员会会议记录(1200)。

12月30日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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