《新兴市场重要经济事件预告》--12月23日-12月30日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月23日(三)
巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。
12月24日(四)
暂无重要经济事件。
12月25日(五)
暂无重要经济事件。
12月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1400)。
布拉格--捷克央行公布12月委员会会议记录(0800)。
12月29日(二)
安卡拉--土耳其央行公布12月货币政策委员会会议记录(1200)。
12月30日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选