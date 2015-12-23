《中国报摘》--中国证券报12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 头版头条:
--中国中央城市工作会议提出，着力提高城市发展持续性宜居性，以城市群为主体形态，科学规划城市空间布局。
* 其他:
--市场人士指出，随着股票发行注册制落地时间节点临近，股权投资大时代将加速到来，明年新股发行或提速。
--银监会主席尚福林表示，将研究出台更具针对性的监管政策，守住不发生系统性区域性金融风险底线。
--山东一家电厂人士透露，上网电价下调具体时间虽未定，但最大可能是年底，不会晚于明年1月份。这次下调幅度预计较大，全国平均或在0.03元人民币/千瓦时。
--君康人寿除举牌东华科技 、中视传媒 和三特索道 外，三季度末时对中电广通 、中国国贸 等公司持股比例也超过4%。
--海通证券 公告，决定停止实施回购公司股份事宜。此前回购公司股票资金总额预计不超过216亿元。
--在安邦保险二次举牌后，欧亚集团 公告，控股股东长春市汽车城商业总公司于12月17至22日累计增持公司股份135万股，占公司总股本的0.85%。增持后，商业总公司持股比例增至23.68%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选