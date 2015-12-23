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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 08:19 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月23日

* 头版头条:

--中国中央城市工作会议提出，着力提高城市发展持续性宜居性，以城市群为主体形态，科学规划城市空间布局。

* 其他:

--市场人士指出，随着股票发行注册制落地时间节点临近，股权投资大时代将加速到来，明年新股发行或提速。

--银监会主席尚福林表示，将研究出台更具针对性的监管政策，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

--山东一家电厂人士透露，上网电价下调具体时间虽未定，但最大可能是年底，不会晚于明年1月份。这次下调幅度预计较大，全国平均或在0.03元人民币/千瓦时。

--君康人寿除举牌东华科技 、中视传媒 和三特索道 外，三季度末时对中电广通 、中国国贸 等公司持股比例也超过4%。

--海通证券 公告，决定停止实施回购公司股份事宜。此前回购公司股票资金总额预计不超过216亿元。

--在安邦保险二次举牌后，欧亚集团 公告，控股股东长春市汽车城商业总公司于12月17至22日累计增持公司股份135万股，占公司总股本的0.85%。增持后，商业总公司持股比例增至23.68%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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