《中国报摘》--中国证券报12月23日

--山东一家电厂人士透露，上网电价下调具体时间虽未定，但最大可能是年底，不会晚于明年1月份。这次下调幅度预计较大，全国平均或在0.03元人民币/千瓦时。

--在安邦保险二次举牌后，欧亚集团 公告，控股股东长春市汽车城商业总公司于12月17至22日累计增持公司股份135万股，占公司总股本的0.85%。增持后，商业总公司持股比例增至23.68%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)