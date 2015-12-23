《中国重要政经日程》--12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
=========================今日重要政经日程==========================
12月23日（周三）
*--9:30 2016《世界经济黄皮书》发布会
*--10:00 国新办：“巴黎归来谈气变”中外媒体见面会
=========================近期重要政经日程==========================
12月24日（周四）
*--14:00 2016年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会
12月30日（周三）
*--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况
--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行
2016年1月8日（周五）
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选