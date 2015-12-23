《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月23日

*工商时报：

--台湾经济部原规划今年底前，两岸还能再举行第13次货贸谈判。不过，经济部长邓振中昨日首次指出，因两岸目前对货贸谈判实质内容之要价“还有一段距离”，开会必须要有预期性成果，不需要为了开而开，等双方都准备好，才有需要见面

--美联准会重启升息循环，总资金6兆(万亿)台币的邮局决定持续加码海外金融商品。目前邮局6兆元资金有12%（7,000多亿台币）是海外资产，今年投资海外比重已较去年增加2个百分点（约1,000余亿台币），明年将继续加码。

--民进党总统候选人蔡英文昨日表示，政府是永续的，两岸现有的经贸协议，会延续下去，但立院尚未审议的，必须在监督条例通过后据此审查。而监督条例，她希望在下个国会列为优先法案、优先处理。

*经济日报：

--工商界面对电力供应短缺问题，向民进党总统候选人蔡英文提问，以现在核电厂陆续除役的情况下，如何补足供电缺口？蔡英文提出针对尖峰用电的〞管理电价〞制度，强调自己没讲过〞10年不涨电价〞这种话。

--内政部营建署公布今年第二季房价负担能力指标，台北市和新北市房价所得比虽较上季略减，仍分别有16.1倍和12.9倍，负担仍重。

--台、韩昨日完成AEO相互认证协议签署，预定最快明年6月生效实施。在这项协议下，双方经认证的AEO企业可以获得海关提供快速通关与低查验待遇，有利双方产业进行物流管理与提升产业竞争力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。