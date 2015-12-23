台湾经济：总统候选人蔡英文称将维持两岸现状并积极加入TPP和RCEP

路透台北12月23日 - 台湾民进党总统候选人蔡英文表示，若未来当选总统将维持两岸关系的和平稳定发展，也将争取加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)和RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)。

蔡英文周二在与工商界对谈的场合中表示，若当选将致力维系两岸关系的稳定和发展，并主张以〞维持现状〞作为处理两岸事务的核心原则，这也是台湾内部的最大共识。

她也指出，〞维持现状〞包括几个重要成分，包括维持台湾自由民主的生活方式和既有的宪政体制，也将令两岸之间维持和平稳定发展的关系，且会珍惜并且维护二十多年来协商跟交流互动累积的成果，并且在这个坚实的基础之上，持续推动两岸关系的和平稳定发展。

此外，她也指出，对外当前的首要目标，当然就是争取加入TPP，这在民进党的新境界智库已很早就成立了TPP对策小组，对于加入TPP，台湾面对何种挑战，产业要如何转型，法规要如何与国际接轨，都有深刻的研究和认知。未来也会参考日本的经验，在行政院成立专责小组全力推动。

她并表示，未来也会积极争取加入RCEP，并且不放过任何双边及区域FTA（自贸协定）签署的机会。

此外，本地媒体也指出，蔡英文曾提到电价牵涉人民整体生活负担，因此未来在电价调整上，会考虑人民负担，并且相关技术、节能措施有效推展之下，不预期整体电价会有大幅上涨的可能性。她澄清指出，并未讲〞十年不涨电价。〞的话。

中国国务院总理李克强周六表示，愿与参加东盟和中日韩（10+3）峰会的各方共同努力，力争2016年结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判