《香港报摘》--经济日报12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--定调明年中国经济工作的中央经济工作会议）周一闭幕，市场关注未来中国宏观经济政策走向。多个中央媒体昨天发文解读指，未来稳增长仍需货币政策＂输血＂，预计政策主调仍是宽松，还有较大降准（下调存款准备金率）空间。
* 其他：
--华夏首只南下基金＂华夏回报混合＂为四只首批可南下销售的内地基金之一。华夏基金香港业务拓展部总监杨溢麟称，已安排最少八家银行作销售途径，只待证监会核准销售文件，最快下周即可开卖。
--经营阿信屋的CEC国际控股 公布截至10月底止中期业绩，受租金成本大增拖累，纯利按年大跌53.2%至809.2万港元，主席林伟骏表示正计划细舖换大舖，以降低租金成本。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选