《香港报摘》--经济日报12月23日

* 要闻版头条：

--定调明年中国经济工作的中央经济工作会议）周一闭幕，市场关注未来中国宏观经济政策走向。多个中央媒体昨天发文解读指，未来稳增长仍需货币政策＂输血＂，预计政策主调仍是宽松，还有较大降准（下调存款准备金率）空间。

* 其他：

--华夏首只南下基金＂华夏回报混合＂为四只首批可南下销售的内地基金之一。华夏基金香港业务拓展部总监杨溢麟称，已安排最少八家银行作销售途径，只待证监会核准销售文件，最快下周即可开卖。

--经营阿信屋的CEC国际控股 公布截至10月底止中期业绩，受租金成本大增拖累，纯利按年大跌53.2%至809.2万港元，主席林伟骏表示正计划细舖换大舖，以降低租金成本。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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