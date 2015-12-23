《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日

**上海证券报**

--据悉，按中央经济工作会议要求，包括发改委等部门正抓紧制定实施方案，拟定帮助企业降低成本和稳增长的“组合拳”，其目标是，既加大有效投资，又帮助企业降低成本。

**证券时报**

--宝能系对基金重仓股--万科A 的控制权争夺仍在持续，基于谨慎原则，天弘基金开始对持有的万科A按照指数收益法估值。随着万科A控制权争夺战的进一步变化，或会有更多基金公司调整估值。

--东方证券 总裁金文忠表示，公司有望明年上半年在H股上市。相关知情人士并透露，该公司两个月前已通得监管部门对其赴港上市的批准。

**人民日报**

--国家发改委主任徐绍史表示，明年中国发展面临形势可能更加严峻复杂，要统筹处理好稳增长、调结构、惠民生、防风险的关系，加强财政、货币等政策衔接配合，增强内需拉动力，确保经济运行在合理区间。

**21世纪经济报道**

--万科独立董事海闻因个人原因辞去职务。

--周二(22日)收盘后，一则“证监会已经叫停私募股权投资机构挂牌新三板”的消息热传。经核实，该传言“基本属实”。

**东方早报**

--大众交通集团收到上海市交通委员会批复，获得专车资质。

--张江高科 总经理葛培健表示，上海股交中心科技创新企业股份转让系统，将定于28日开板，目前有约20家科技创新型企业入驻。

--哈尔滨获批设立国家级新区。

--同仁堂 公告，遭安邦保险二度举牌，后者占其总股本比例已达10%。(完)