更新版 1-美国个股：美光预估当季将亏损，出乎市场意料

(新增亏损预估及细节)

路透12月22日 - 记忆体芯片制造商美光 预估第二季将亏损，出乎市场预料，因受个人电脑(PC)中使用的芯片需求疲软，以及平均销售价格下滑打击。

该逾两年来首次亏损的预估，推低其股价在周二盘后挫跌5.7%至13.78美元。

美光生产动态随机存取记忆体(DRAM)以及NAND型闪存记忆体芯片等产品。

美光预估3月5日止的当季，营收料为29-32亿美元，每股亏损0.05-0.12美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为营收34.6亿美元，每股盈余0.22美元。

“这是季节性淡季。终端市场需求逊于预期。我们反映了逆境，”Wedbush Securities分析师Betsy Van Hees表示。

NAND闪存芯片普遍用于智能手机、相机及其他移动设备中，用于储存音乐、照片及其他资料。DRAM则大多用于个人电脑。

12月3日止的第一季，可归属于美光的净利降至2.06亿美元，或每股0.19美元。上年同期分别为10亿美元及0.84美元。

排除特殊项目后的每股盈余为0.24美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.23美元。