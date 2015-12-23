中国个股：欧亚集团大股东增持公司股份，持股比例升至23.68%

路透北京12月23日 - 中国长春欧亚集团 周三公告称，接到公司控股股东长春市汽车城商业总公司（简称“商业总公司”）通知，于2015年12月17-22日期间通过上海证交所交易系统增持公司股份135万股，增持后商业总公司持有公司股份比例自22.83%升至23.68%。

欧亚集团在上交所刊登的公告并称，商业总公司本次增持欧亚集团股份是因为看好欧亚集团未来的发展前景；在未来12个月内，商业总公司拟根据证券市场等综合因素，适时决定是否增持公司股份。

欧亚集团之前公告显示，截至12月18日，安邦人寿通过“安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合”账户购买公司795.4394万股，占总股本的5%。且截至当日，安邦保险旗下的和谐保险、安邦养老通过旗下产品各自持有1.2%和3.8%股份，由此三个主体合计持股比例达到10%。