《香港报摘》--信报12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--香港机场管理局昨天公开委托汇丰银行所进行的机场第三条跑道系统财务安排研究顾问报告，首次披露＂三跑＂项目的预期内部回报率（IRR）为8%，远高于2011年估算的3%。有经济学者指出，主要是当局拟新开征的机场建设费变相把收入推高，而且内部回报率只不过是评估＂三跑＂工程财务安排是否可行，并不代表实际经济效益。
* 其他：
--中国太平保险集团在港正式成立中国太平人寿保险（香港）有限公司，由中国太平 出资，首年投入7亿港元本金，将在港开展人寿及年金、永久健康寿险等业务。
--将会进军南韩赌业的新丝路文旅 ，其主席兼执董苏波指出，博彩业务只会作为集团在当地度假村的其中一个补充业务，料收入不会过分侧重于博彩方面。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选