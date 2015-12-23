《香港报摘》--信报12月23日

--香港机场管理局昨天公开委托汇丰银行所进行的机场第三条跑道系统财务安排研究顾问报告，首次披露＂三跑＂项目的预期内部回报率（IRR）为8%，远高于2011年估算的3%。有经济学者指出，主要是当局拟新开征的机场建设费变相把收入推高，而且内部回报率只不过是评估＂三跑＂工程财务安排是否可行，并不代表实际经济效益。