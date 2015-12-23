《独家新闻》药商Shire洽购同业Baxalta接近达成交易--消息人士

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透纽约/伦敦12月22日 - 熟知内情消息人士表示，制药业者Shire 已经对同业Baxalta International 提出新的收购提案，内容大致与被收购方的估值预期相符，可能在数周内达成交易。
若双方达成协议，Shire对Baxalta五个月来的追求将告一段落，并打造出全球罕见病药物的领导厂商。
Baxalta董事会于8月回绝了Shire提出的全股票收购交易，称这明显低估了该公司价值。
消息人士称，虽然确切交易条款不得而知，不过Shire已在先前的全股票收购提议上再加码足够的现金，好让谈判继续。一名消息人士补充称，无论达成何种交易，预料对Baxalta的估值都会超过300亿美元。
Baxalta周二在纽约收盘大涨4.55%至39.79美元。Shire的美国存托凭证(ADR) 收盘上涨0.65%至196.48美元。
消息人士要求不具名，因相关协商事属机密。Baxalta及Shire发言人均拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)