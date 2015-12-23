全球金市：现货金窄幅波动未能扳回隔夜失地，关注美元和油市走势

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
美元指数周二下滑，上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息之后，更多交易员对押注美元上涨的头寸获利了结，而且美国11月成屋销售业大幅下降。
美元走软一般会使以美元计价的黄金走高。
美国11月成屋销售录得五年来最大跌幅。 周二公布的其他数据显示，美国第三季经济增长十分稳健，因消费者和企业支出强劲抵消了企业去库存的影响。
交投料将清淡，因圣诞节假日之前流动性稀薄。日本市场周三休市。
随着交易商年底清账，金价可能会出现大幅波动。根据最新美国政府数据，纽约商品期货交易所(COMEX)黄金空仓触及纪录新高，这一因素或引发一些空头回补。
但投资者对黄金仍大多看空，因为它的命运取决于美元前景以及美联储未来升息的速度。
几家经纪商预计明年金价跌破每盎司1,000美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王颖；审校 戴素萍/李婷仪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选