全球金市：现货金窄幅波动未能扳回隔夜失地，关注美元和油市走势

美元指数周二下滑，上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息之后，更多交易员对押注美元上涨的头寸获利了结，而且美国11月成屋销售业大幅下降。

美元走软一般会使以美元计价的黄金走高。

美国11月成屋销售录得五年来最大跌幅。 周二公布的其他数据显示，美国第三季经济增长十分稳健，因消费者和企业支出强劲抵消了企业去库存的影响。

交投料将清淡，因圣诞节假日之前流动性稀薄。日本市场周三休市。

随着交易商年底清账，金价可能会出现大幅波动。根据最新美国政府数据，纽约商品期货交易所(COMEX)黄金空仓触及纪录新高，这一因素或引发一些空头回补。

但投资者对黄金仍大多看空，因为它的命运取决于美元前景以及美联储未来升息的速度。

几家经纪商预计明年金价跌破每盎司1,000美元。(完)

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