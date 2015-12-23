中国个股：中国建筑获巴基斯坦一公路总承包合同，金额约185亿元

路透上海12月23日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 周三公告称，与巴基斯坦国家高速公路管理局签署合同，以EPC（设计、采购和施工）总承包形式建设巴基斯坦卡拉奇-拉合尔高速公路（苏库尔-木尔坦段）项目，合同金额折合人民币184.6亿元。

卡拉奇-拉合尔高速公路项目为中巴经济走廊最大交通基础设施项目，全长约1,152公里，采用双向六车道设计，设计时速120公里/小时。中国建筑本次签约承建的苏库尔-木尔坦段，为中巴经济走廊早期收获项目，全长392公里，建设工期36个月，合同金额2,943亿卢比。

中巴经济走廊是中国“一带一路”计划的旗舰项目。2013年中国总理李克强访巴时提出要打造一条北起新疆喀什、南至巴基斯坦瓜达尔港的经济大动脉，推进互联互通。今年初中国发布的一带一路规划中提出，中巴、中印孟缅两个经济走廊与推进‘一带一路’建设关联紧密，要进一步推动合作，取得更大进展。