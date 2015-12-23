中国个股：中国建筑获巴基斯坦一公路总承包合同，金额约185亿元

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海12月23日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 周三公告称，与巴基斯坦国家高速公路管理局签署合同，以EPC（设计、采购和施工）总承包形式建设巴基斯坦卡拉奇-拉合尔高速公路（苏库尔-木尔坦段）项目，合同金额折合人民币184.6亿元。
卡拉奇-拉合尔高速公路项目为中巴经济走廊最大交通基础设施项目，全长约1,152公里，采用双向六车道设计，设计时速120公里/小时。中国建筑本次签约承建的苏库尔-木尔坦段，为中巴经济走廊早期收获项目，全长392公里，建设工期36个月，合同金额2,943亿卢比。
中巴经济走廊是中国“一带一路”计划的旗舰项目。2013年中国总理李克强访巴时提出要打造一条北起新疆喀什、南至巴基斯坦瓜达尔港的经济大动脉，推进互联互通。今年初中国发布的一带一路规划中提出，中巴、中印孟缅两个经济走廊与推进‘一带一路’建设关联紧密，要进一步推动合作，取得更大进展。
中国建筑周二收报6.65元，过去一个月累计下跌1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选