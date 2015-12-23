港报社评：退保二择其一？务实改善现制度--经济日报12月23日

港府昨启动退休保障方案谘询，惟不论贫富派钱有违审慎理财原则，公众难以接受；而资产审查式退保亦难免要加税，且与其架床叠屋，不如直接思考如何优化现有退休保障支柱。

本港正面对人口老化的严峻考验，推算到2040年，逾65岁的长者将占总人口约三分之一。如何解决退休长者的财政问题、政府又应负担多少，对本港构成极大挑战。港府昨日启动退休保障方案谘询，提出两个方案，即＂不论贫富＂派钱，或向＂有经济需要＂，并经资产审查的退休人士提供资助。

必须强调的是，不论贫富提供退休保障的方案，绝不可取。此因本港一贯的公共理财哲学，是要让有限的公共资源花在刀口上，若连经济宽裕的中产长者，甚至亿万富豪，皆要由公帑提供生活补贴，显难令港人接受。

况且，不少西方国家早已实施类似的全民退休保障，证明行不通。皆因长者人口不断增加，劳动人口却持续减少，全民退保实难逃爆煲厄运。港府昨亦指若推不论贫富的全民退保，财政储备将会提前8年至2033年耗尽，最终要大幅加税，足证香港负担不来。

港府表明对不论贫富方案亦有保留，惟另一个要资产审查的方案，其开支虽仅是不论贫富方案约十分之一，但这笔额外支出亦可能要由调高薪俸税、利得税税率，又或开征老年税、销售税等承担，在当前的社会氛围下，其争议性亦不会小。

平情而论，港人普遍认同，退休长者为本港贡献大半生后，晚年应老有所养，现行制度显有不足。惟不论贫富派钱固行不通，而有资产审查的方案亦有其代价，更令现时已有生果金、长者生活津贴、长者综援的长者社福制度再添架床叠屋，虚耗行政成本，亦不理想。

故除政府提出的两个方案外，应思考是否还有第三条路，即全面检视、优化现有各项安老计划。如港府昨主动提出容许雇主以强积金对冲遣散费和长期服务金的制度，削弱了强积金的退休保障功能，故港府应更积极收窄劳资双方分歧，尽快解决问题，莫续拖拉。

又如港府可提升供养父母免税额，以至增加长者日间护理服务等，鼓励居家安老；甚或可考虑调低长者生活津贴申请门槛、上调津贴金额等，助清贫长者改善生活。退休保障是所有港人皆要面对的难题，惟无论港府或市民，与其继续纠缠于全民退保，不如多动脑筋思考优化现有措施，为破解退保难题觅第三条出路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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