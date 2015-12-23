《交易视点》台债市场依然缺券，殖利率仍有下行空间--元大宝来证

路透台北12月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾今日将公布未来一年发债计划，若分布与今年大致相同，五年及10年交易方向回到筹码供应及投资买盘意愿上；加上公司债初级市场发行量缺乏，市场依然缺券，RP利率在跨年之后有机会进一步调降，预期公债殖利率仍有空间下行，但须随时注意是否有获利了结卖压出笼及投资买盘进场意愿。