《交易视点》台债市场依然缺券，殖利率仍有下行空间--元大宝来证

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月23日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾今日将公布未来一年发债计划，若分布与今年大致相同，五年及10年交易方向回到筹码供应及投资买盘意愿上；加上公司债初级市场发行量缺乏，市场依然缺券，RP利率在跨年之后有机会进一步调降，预期公债殖利率仍有空间下行，但须随时注意是否有获利了结卖压出笼及投资买盘进场意愿。
本周预估五年券104/13期 成交区间在0.58%-0.68%，10年券104/12期 则在1.0%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选